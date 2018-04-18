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Sürücünün tansiyonu yükseldi, 4 otomobil çarpıştı

İZMİR'in Konak ilçesinde, tansiyonu yükseldiği öne sürülen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, önündeki 3 otomobile çarparak durabildi. Kazanın meydana geldiği Mithatpaşa Caddesi bir süre araç trafiğine kapanırken,...

Sürücünün tansiyonu yükseldi, 4 otomobil çarpıştı
İZMİR'in Konak ilçesinde, tansiyonu yükseldiği öne sürülen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, önündeki 3 otomobile çarparak durabildi. Kazanın meydana geldiği Mithatpaşa Caddesi bir süre araç trafiğine kapanırken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Mithatpaşa Caddesi Tarihi Asansör yakınlarında meydana geldi. Göztepe'den Konak yönüne giden adı öğrenilemeyen sürücü, iddiaya göre, sürücüsünün tansiyonunun yükselmesi ve fenalaşması nedeniyle 35 EVE 37 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil önce önünde seyreden 45 TA 553 plakalı otomobile çarptı, ardından da İkbal Güzelemres yönetimindeki 35 JN 168 plakalı otomobil ile ana yola çıkan Hüseyin Ünal yönetimindeki 35 T 7776 plakalı taksiye çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Olayı gören çevredeki esnaf durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Kaza sonrasında Mithatpaşa Caddesi araç trafiğine kapandı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla otomobillerin çekicilerle kaldırılmasının ardından, caddede trafik normale döndü.
Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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