Sürücünün tansiyonu düştü, otomobil çaya uçtu: 2 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (Manisa), ()- MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, Mehmet Ali Çiçek (55) tansiyonun düşmesi sonrası, yönetimindeki otomobiliyle direksiyon hakimiyetini kaybederek Irlamaz Çayı’na uçtu. Kazada, sürücü Çiçek ve oğlu Mustafa Çiçek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Eski Manisa Yolu’nda meydana geldi. Mehmet Ali Çiçek, yönetimindeki 45 ZD 1046 plakalı otomobille Manisa'dan Turgutlu yönüne giderken, iddiaya göre tansiyonun düşmesi sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, 5 metre yükseklikten yol kenarındaki Irlamaz Çayına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü Mehmet Ali Çiçek ve oğlu Mustafa Çiçek, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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