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Sürücünün kontrolü yitirdiği minibüs işyerine girdi: 1 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs bir apartmanın altındaki dükkana girdi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Okan Sert ambulansla...

Sürücünün kontrolü yitirdiği minibüs işyerine girdi: 1 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs bir apartmanın altındaki dükkana girdi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Okan Sert ambulansla hastaneye kaldırılırken, işyerinde hasar meydana geldi.
Kaza, dün gece Nusratiye Mahallesi Çardaklı Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Okan Sert yönetimindeki 59 S 9576 plakalı minibüsü ile Çardaklı Çeşme Sokak'ta direksiyon kontrolünü yitirdi. Minibüs park halinde araçlara ve bir apartmanın girişindeki işyerine girdi. Büyük gürültü ile uyanan apartman sakinleri ne olduğunu anlamadan korku içinden evlerinden dışarıya çıktı. Kazayı gören apartman sakinleri aracında yaralı sürücüyü çıkartarak çağrılan ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne gönderilmesini sağladı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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