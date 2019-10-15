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Sürücünün çarpıp kaçtığı kadın öldü
NEVŞEHİR’de, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Yasemin Gül (22), olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadına çarpan sürücü ise otomobiliyle kaçarak kayıplara karıştı. Kaza saat 23.45 sıralarında Zübeyde...
GÜVENLİK 15.10.2019, 01:39
NEVŞEHİR’de, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Yasemin Gül (22), olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadına çarpan sürücü ise otomobiliyle kaçarak kayıplara karıştı.
Kaza saat 23.45 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Gül'e sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kaza sonrası genç kadına çarpan sürücü, aracıyla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gül'ün cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza saat 23.45 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Gül'e sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kaza sonrası genç kadına çarpan sürücü, aracıyla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gül'ün cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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