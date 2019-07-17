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Sürücülerin yol verme tartışması trafiği kilitledi

Selçuk-BAŞAR-Tolğa SAĞLAM/TRABZON, () - TRABZON'da, iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması trafiği durdurdu. Yolda kalan sürücüler, korna çalarak tartışan ikiliye tepki gösterdi. Olay, saat 13.00 sıralarında, Kemerkaya Mahallesi...

Sürücülerin yol verme tartışması trafiği kilitledi

Selçuk-BAŞAR-Tolğa SAĞLAM/TRABZON, () - TRABZON'da, iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması trafiği durdurdu. Yolda kalan sürücüler, korna çalarak tartışan ikiliye tepki gösterdi.
Olay, saat 13.00 sıralarında, Kemerkaya Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobilinden inen sürücü diğerinin üzerine yürüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine çevredekiler araya girip, kavgaya dönüşmeden engellendi. Sürücülerin uzayan tartışması trafiği kilitledi. Yolda kalan sürücüler, korna çalarak tartışan ikiliye tepki gösterdi. Sürücüler, araya girenlerin ikna etmesiyle olay yerinden ayrılırken, trafik akışıda normale döndü. 

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