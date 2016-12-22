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Sürücü koltuğundan düşen TIR sürücüsü hayatını kaybetti

BURSA’nın İnegöl İlçesinde bir su fabrikasında meydana gelen olayda TIR'ın sürücü koltuğundan beton zemine düşen sürücü Rahmi Yerli hayatını kaybetti. Olay Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde bağlı Hilmiye Mahallesi'nde bulunan...

Sürücü koltuğundan düşen TIR sürücüsü hayatını kaybetti
BURSA’nın İnegöl İlçesinde bir su fabrikasında meydana gelen olayda TIR'ın sürücü koltuğundan beton zemine düşen sürücü Rahmi Yerli hayatını kaybetti.

Olay Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde bağlı Hilmiye Mahallesi'nde bulunan bir su fabrikasında meydana geldi. 60 yaşındaki sürücü Rahmi Yerli yönetimindeki 16 KAV 23 plakalı TIR malzeme yüklemek için fabrikanın depo bölümüne geldi. TIR'ı depoya yaklaştırmak isteyen sürücü bir anda fenalaşarak kapıyı açtığı sırada yaklaşık 2 metrelik yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Rahmi Yerli'yi kanlar içinde gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Yerli burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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