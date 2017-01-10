Sürücü belgesini geri aldı, cezaları kaldırttı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA'da 48 yaşındaki Hikmet Şahin, kalibrasyon ayarı gösterilmediği gerekçesiyle alkolmetreyi üflemediği için ehliyetine 2 yıl süreyle el konularak 2 bin 415 lira para cezası kesilmesi, 11 gün sonra da araç kullandığı belirlenerek 1698 liralık ikinci bir para cezasına karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Şahin'in cezalara itiraz ettiği Muğla 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, idari trafik para cezaları ile sürücü belgesinin geçici olarak geri alınması işleminin kaldırılmasına karar verdi.

Muğla'nın Ula İlçesi'nde yaşayan emekli Telekom Müdürü Hikmet Şahin, geçen 14 Eylül'de Ula'da 06 FF 3737 plakalı otomobili ile seyir halindeyken, başka bir otomobilin sürücüsü C.E. ile tartıştı. İkili arasındaki tartışma Ula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne taşındı. Hikmet Şahin ile C.E., birbirinden şikayetçi oldu. Şahin, kendisine uzatılan alkolmetreyi, kalibrasyon ayarı yapılıp, kendisine gösterilmediği gerekçesiyle üflemedi. Bunun üzerine polisler tarafından kan testi için Ula Sağlık Grup Başkanlığı'na götürüldü. Ancak, iddiaya göre, burada da kan testi bulunmadığı gerekçesiyle Şahin'in talebi karşılanamayıp, ilçe emniyetine dönüldü. Şahin, yanında tanık olarak bulunan arkadaşı Oktay Solak'ın epilepsi nöbeti geçirmesi üzerine ambulans ile birlikte refakatçi olarak hastaneye gitti. İşlemleri yarım kalan Şahin'e 2 bin 415 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konulması kararı verildi.

Gökova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Radar Ekibi tarafından 11 gün sonra yol uygulamasında durdurulan Hikmet Şahin'e, bu kez de el konulma kararı bulunan, ancak hala kendisinde olan sürücü belgesini polis ekiplerine ibraz etmesinden dolayı 1698 lira idari para cezası uygulandı. Şahin, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile arasında husumet olduğunu ve kendisine tebliğ edilmeyen cezaların sisteme vergi borcu olarak girildiğini belirterek, Muğla 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu.

Muğla 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, Şahin'in itirazlarını yerinde bulup, idari trafik para cezaları ile sürücü belgesinin geçici olarak geri alınması işleminin kaldırılmasına karar verdi. Gerekçeli kararda, "Ula Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından 14 Eylül 2016 saat 00.55'te idari para cezası karar tutanağı ile alkolmetreyi üflemeyi ret nedeniyle düzenlenen 2 bin 415 lira idari para cezası ve buna bağlı olarak sürücü belgesi geri alma tutanağı ile 25 Eylül 2016 tarihindeki, sürücü belgesi geri alındığı halde kullanma eyleminden dolayı düzenlenen idari para cezasına yönelik itirazların kabulüne, idari trafik para cezalar ile sürücü belgesinin geçici olarak geri alınması işleminin kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Şahin, "Kanunlarımız 0.50 promile kadar hak tanımış. İki elma, iki portakal ve bir paket sigara içtiğimiz zaman bile 0.35 promile kadar alkol çıkıyor. Emniyet yetkilileri kalibrasyon ayarını yaptırmak zorunda. Bunu göstermedikten sonra senden bir önce alkol kullanmış kişinin bilgileri çıkıyor. Ülke çapında halkımızın çok canı yanıyor. Halkımızın bilinçli olması yönünden bu mahkeme kararı Türkiye'de örnek teşkil edecek. Hukuki mücadele benim için ibadettir" dedi.

FOTOĞRAFLI