Suruç’ta silahlı kavga: 5 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’nın Suruç İlçesi'nde akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Zeki Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Çınar ve Çelik aileleri, öğle saatlerinde aynı nedenle yeniden tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, otomatik silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 63 FE 333 plakalı otomobilde bulunan Mehmet Çınar ile Bekir Yüksel vücutlarına isabet eden fişeklerle yaralandı. Kanlar içerisinde otomobille uzaklaşan Çınar ve Yüksek, kendi çabalarıyla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne geldi. Otomobille gelen 2 yaralının ardından 3 yaralı da ihbar üzerine giden ambulanslarla acil servise taşındı. Kavganın ardından gerginliğin görüldüğü mahallede jandarma yoğun güvenlik önlemi aldı.

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