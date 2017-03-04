Suruç’ta silahlı kavga: 5 yaralı (2)

1 KİŞİ ÖLDÜ
Suruç'taki silahlı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki Abdullah Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Çelik’in cesedi otopsi için morga konulurken, yakınları sinir krizleri geçirdi.
1 KİŞİ ÖLDÜ Suruç'taki silahlı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki Abdullah Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Çelik’in cesedi otopsi için morga konulurken, yakınları sinir krizleri geçirdi.
04 Mart 2017 Cumartesi 15:30
1 KİŞİ ÖLDÜ
Suruç'taki silahlı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki Abdullah Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Çelik’in cesedi otopsi için morga konulurken, yakınları sinir krizleri geçirdi.
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