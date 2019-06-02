Suruç’ta kanala düşen 2 kişi boğuldu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde iki ayrı yerde sulama kanalına düşen Yasemin Keyyalı (6) ile İbrahim Halil Kılıç (24) boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Suruç Geçici Barınma Merkezi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Yasemin Keyyalı (6), sulama kanalı kenarında oynadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan küçük çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen su altı polis ekiplerinin yarım saatlik çalışmanın ardından Keyyalı'nın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Suruç’ta meydana gelen ikinci olay ise Yukarı Alacık Mahallesi'nde meydana geldi. Pamuk tarlasında çalışan İbrahim Halil Kılıç, yüzünü yıkamak için sulama kanalının kenarına indi. Kılıç, yüzünü yıkadığı sırada dengesini kaybederek akıntılı suya düştü. Olay yerine gelen su altı polis ekipleri tarafından kanaldan çıkarılan Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Keyyalı ve Kılıç'ın cenazeleri otopsi için Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Her iki olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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