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Suruç'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

SURUÇ (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesi'nde, jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 30 gram eroin ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. Büyükziyaret Mahallesi'nde uyuşturucu satışı...

Suruç'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

SURUÇ (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesi'nde, jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 30 gram eroin ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
Büyükziyaret Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarıyla harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, plakasını belirledikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada şüpheli H.A.'nın üzerinden 10 gram eroin ele geçirildi. H.A.'nın eroini plakasını belirttiği başka bir otomobilde içerisinde bulunan kişilerden aldığını söylemesi üzerine jandarma ekipleri, Özlüce yol ayrımında F.M. adlı kişinin kullandığı diğer şüpheli otomobili de durdurup aradı. Bu araçta yapılan aramada ise 4 paket halinde 20 gram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeye el koyan jandarma H.A. ve F.M. ile birlikte toplam 7 kişiyi gözaltına aldı.

 

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