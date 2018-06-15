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Suruç'ta seçim kampanyasında kan döküldü: 4 ölü, 8 yaralı

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın Suruç'ta esnaf ziyareti sırasında çıkan ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4'ü ağır 8 kişinin...

Suruç'ta seçim kampanyasında kan döküldü: 4 ölü, 8 yaralı

TTB'DEN 'HASTANELERİN GÜVENLİĞİ SAĞLANSIN' AÇIKLAMASI

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın Suruç'ta esnaf ziyareti sırasında çıkan ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4'ü ağır 8 kişinin de yaralandığı kavga ile ilgili hastanede yaşanan olaylara ilişkin Türk Tabipler Birliği internet sitesinden açıklama yayınladı. Suruç Devlet Hastanesi önünde ve içerisinde de kavganın devam ettiği belirtilen TTB açıklamasında, "Ölümlerden ikisinin hastanede gerçekleşmiş olduğu bilgisi, hastanede ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ortaya koymaktadır" şeklinde ifade yer aldı. Açıklama şöyle:

"TTB olarak öncelikle yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı diliyor, yaralıların bir an önce tedavilerinin yapılması için yetkilileri gerekli ortamı sağlamaya davet ediyoruz. Yaşanılan çatışma sonrasında Suruç Devlet Hastanesi’nin içerisinde de saldırıların devam ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ölümlerden ikisinin hastanede gerçekleşmiş olduğu bilgisi, hastanede ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda yaralıların çevredeki devlet hastanelerine sevki için 112 ambulanslarının hizmet vermesinin engellendiğini de öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanılan bu kaygı verici olay, hastanenin sağlık hizmeti vermesinin engellendiğini ve başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanamadığını göstermektedir. 

Sağlık Bakanlığı’nın ve Şanlıurfa Valiliği’nin bir an önce bölgedeki sağlık kurumlarının hizmetlerini yapabilmesine yönelik gerekli önlemleri almasını ve kamuoyunu tatmin edici bir bilgilendirme yapmasını talep ediyoruz."
 

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