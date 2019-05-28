Suruç'ta, PKK/PYD'li terörist yakalandı

SURUÇ (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen PKK/PYD'li 1 terörist yakalandı.
Suruç'un Ak Ziyaret Mahallesi'ndeki sınır hattında görev yapan askerler, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen kişiyi fark etti. Askerlerin yakaladığı şüphelinin, yapılan incelemede, PKK/PYD'li terörist olduğu belirlendi. Gözaltına alınan terörist, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
SURUÇ (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen PKK/PYD'li 1 terörist yakalandı.