Suruç'ta PKK'lı terörist yakalandı

SURUÇ (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD üyesi bir terörist yakalandı.

Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptıkları sınır hattındaki Ziyaret Mahallesi kırsalında kaçak yollarla yurda bir kişinin girdiğini fark etti. Gözaltına alınan kimliği açıklanmayan kişinin yapılan incelemede PKK/PYD'li terörist olduğu anlaşıldı. Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen terörist, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.