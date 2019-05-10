Suruç'ta, DEAŞ'ın bombalı saldırısında ölenler anıldı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde terör örgütü DEAŞ'lı canlı bombanın kendisini patlatmasıyla yaşamını yitiren 33 kişinin yakınları, saldırının olduğu bölgede anma töreni yaptı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Kobani kentine yardım götürmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin 20 Temmuz 2015'te ilçe merkezindeki Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ'lı canlı bomba terörist Şeyh Abdurrahman Alagöz, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı. Canlı bomba saldırısında yaşamını yitiren 33 kişinin yakınları patlamanın 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 9'uncu duruşmasının ardından olayın yaşandığı Amara Kültür Merkezi ile Suruç Belediyesini ziyaret etti. İlk olarak merkeze giden saldırıda ölenlerin yakınları patlamanın olduğu noktaya karanfil bıraktı. Bu sırada patlamada ölen kişilerin yakınları gözyaşı dökerek, saldırıyı kınadı.



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