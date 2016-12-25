Suruç'ta, birterörist yakalandı

SURUÇ (Şanlıurfa), () - SURİYE'nin terör örgütü PYD denetimindeki Kobani kentinden yasadışı yollarla sınırı geçen PKK/PYD üyesi terörist, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde yakalandı.
Suruç'un karşısında bulunan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Kobani'den yasadışı yollarla sınırı geçen terörist, 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı askerleri tarafından Mürşitpınar Mahallesi kırsalından yakalandı. Adı açıklanmayan teröristin sorgulanmasına başlandı.
SURUÇ (Şanlıurfa), () - SURİYE'nin terör örgütü PYD denetimindeki Kobani kentinden yasadışı yollarla sınırı geçen PKK/PYD üyesi terörist, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde yakalandı.