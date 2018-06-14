Suruç'ta AK Parti'lilere saldırı: 4 ölü, 8 yaralı (7)

AK PARTİLİ YILDIZ, PKK'NIN SUİKAST LİSTESİNDEYDİ

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması kapsamında esnaf ziyaretindeyken düzenlenen saldırıda ağabeyi yaşamını yitiren ve 4 kardeşi de yaralanan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın terör örgütü PKK'nın suikast listesinde olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl Haziran ayında Suriye’nin Kobani kentinden yasadışı yollarla Türkiye’ye geçen ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan PKK/PYD üyesi 4 teröristin, Suruç'ta güvenlik güçleri ile aralarında milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile AK Partili yöneticilere yönelik suikast hazırlığı içerisinde oldukları belirlenmişti. Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Kobani kenti ile komşu olan Suruç'ta, 26 Haziran 2017 tarihinde sınırı yasadışı yollardan geçerek Türkiye'ye gelen 4 terörist, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yanında 1 tabanca, 1 susturucu, 1 Kalaşnikof tüfek, 420 gram plastik patlayıcı, 1 pompalı tüfek, 12 metre kablo, 2 roket başlığı, 2 telsiz, 24 elektrikliye çevrilmiş kapsül, bir avometre, silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirilmişti. Güvenlik güçlerince sorguya alınan teröristler, Suriye'den terör örgütü tarafından suikast için Türkiye'ye gönderildiklerini söyledikleri belirlenmişti.

MAHİR ÜNAL: MÜZAHİR GRUPLARIN SALDIRISI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit yakınları ile gaziler onuruna verilen iftar davetine katıldı. Yemeğin ardından bir konuşma yapan Ünal, Suruç'taki olaylara ve terör konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ünal burada da şunları söyledi:

“YA TERÖRLE ARALARINA MESAFE KOYACAKLAR, YA DA TERÖRİSTLERLE AYNI MUAMELEYİ GÖRECEKLER”

“Şanlıurfa Milletvekilimiz Halil İbrahim Yıldız saldırıya uğradı. PKK’ya müzahir gruplar tarafından esnaf gezisi yaptığı sırada bir saldırıya uğradılar. Ağabeyini kaybetti, 3 tane kardeşi yaralı. Buradan Ak parti Milletvekilimiz, Şanlıurfa Milletvekilimiz Halil İbrahim Yıldız kardeşime de başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybeden ağabeyine Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum, 3 ağabeyi şu anda yaralı. Biz, yıllardan beri bu ülkede demokrasimizi korumak için, kamu düzenini sağlamak için insanımızın, çocuklarımızın, rahatça, özgürce yaşayabilmeleri için terörle mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu topraklar üzerinde bizim bağımsızlığımıza, bizim dirliğimize, düzenimize tasallut etmiş ve bazı küresel güçlerin maşası haline gelmiş bu alçak terör örgütü kırsaldan da, dağdan da, şehirden de temizlendi. Afrin’den de temizlendi. Şu anda Kuzey Irak’tan da temizleniyor. Allah’ın izniyle Kandil’i de temizleyeceğiz kardeşlerim. Dolayısıyla bunun uzantısı durumunda olan, bunun siyasi uzantısı durumunda olan terör örgütünün siyasi uzantısı durumunda olanların da şunu bilmeleri gerekir. Ya bu ülkede demokratik siyaset yapıp terörle, teröristlerle, silahla aralarına mesafe koyacaklar, ya da teröristlerle aynı muameleyi görecekler. Demokratik siyasetle terör bir arada olmaz.”

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