Suruç'ta 4 terörist yakalandı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK üyesi 4 terörist yakalandı.
Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesinden bir grup teröristin Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgiye ulaşan güvenlik güçleri, sınır hattında önlem aldı. Ekipler, yurda yasa dışı yollardan giriş yapan PYD/PKK mensubu 4 teröristi yakaladı. Silahsız yakalanan teröristler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK üyesi 4 terörist yakalandı.