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Suruç'ta 4 kişinin öldüğü kavgaya 9 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Dün de Şenyaşar ailesine mensup 2 kişinin cenaze töreninde yaşanan...

Suruç'ta 4 kişinin öldüğü kavgaya 9 gözaltı
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Dün de Şenyaşar ailesine mensup 2 kişinin cenaze töreninde yaşanan gerginliğin ardından 10 kişi gözaltına alınmıştı.
Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile aralarında kardeşlerinin de bulunduğu grup ile esnaf Esvet Şenyaşar ve yakınları arasında arife günü akşam saatlerinde çıkan 4 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan ile HDP ve DBP'lilerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. 
Dün de kavgada ölen Şenyaşar ailesine mensup 2 kişinin düzenlenen cenaze töreninde çıkan ve polisin müdahalesiyle sonlandırılan gerginliğin ardından 10 kişi gözaltına alınmıştı. 19 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

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