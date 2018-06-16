Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Şırnak'tan acı haber: Yüzbaşı Şehit...

Suruç'ta 4 kişinin öldüğü kavgaya 9 gözaltı (2)

ŞENYAŞAR 2 OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışması kapsamında esnaf gezisinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Esvet Şenyaşar (64), ölen oğulları...

Suruç'ta 4 kişinin öldüğü kavgaya 9 gözaltı (2)

ŞENYAŞAR 2 OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışması kapsamında esnaf gezisinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Esvet Şenyaşar (64), ölen oğulları Celal ve Adil Şenyaşar'ın yanında toprağa verildi.
Arfi akşamı meydana gelen silahlı kavgada yaralanıp, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gaziantep'e hayatını kaybeden esnaf Hacı Esvet Şenyaşar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsisinin ardından Suruç'a getirildi. Suruç Aile Mezarlığı'nda Şenyaşar için cenaze töreni düzenlendi. Şenyaşar'ın cenazesi, aynı kavgada ölen ve dün toprağa verilen oğulları Celal ve Adil Şenyaşar'ın yanına defnedildi. Cenaze törenine; HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Berdan Öztürk, ESP Eş Başkan Yardımcısı Beycan Taşkıran ve Şenyaşar ailesinin yakınları katıldı. Emine Şenyaşar, tören sonrası eşinin taziyelerini kabul etti.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325