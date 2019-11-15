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Suruç Belediye Başkanı HDP'li Çevik gözaltına alındı (3)
SURUÇ BELEDİYESİ'NDE GERGİNLİK Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik'in gözaltına alınmasının ardından belediye binasına gelen HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı....
GÜVENLİK 15.11.2019, 12:03
SURUÇ BELEDİYESİ'NDE GERGİNLİK
Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik'in gözaltına alınmasının ardından belediye binasına gelen HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, Sürücü'yü belediye binası önünde uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak Sürücü ve yanında bulunan parti meclisi üyesi kadınlar belediye önünden ayrılmadı. Aramaların devam ettiği Suruç belediye binasının çatısına özel haraket polisleri yerleştirilirken binaya Türk bayrağı asıldı.
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