Suruç Belediye Başkanı HDP'li Çevik gözaltına alındı (2)- Yeniden

ŞANLIURFA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve ilçelerinde önceden belirlenen 17 adrese, polis ve jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı. Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik’in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Belediye Başkanı Hatice Çevik’in, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ve terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.Hatice Çevik’in gözaltına alınmasının ardından Suruç Belediyesi girişinde Çevik Kuvvet ile Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, önlem aldı. Belediye personellerinin alınmadığı binada arama yapıldığı öğrenildi.