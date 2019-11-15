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Suruç Belediye Başkanı HDP'li Çevik gözaltına alındı (1)
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, HDP'li Hatice Çevik'i...
GÜVENLİK 15.11.2019, 09:09
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, HDP'li Hatice Çevik'i sabah saatlerinde evinde gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Çevik, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, HDP'li Hatice Çevik'i sabah saatlerinde evinde gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Çevik, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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