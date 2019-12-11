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Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı/ Fotoğraflar
GÜVENLİK 11.12.2019, 09:48
9°
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Namaz Vakti 11 Aralık 2019
|İmsak
|06:40
|Güneş
|08:12
|Öğle
|13:02
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9