Suruç'a yardım getiren üniversiteliler ile ilkokul öğrencileri, kavganın ortasında kaldı

SURUÇ (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesindeki Akören İlkokulu'na yardım kolisi getiren Marmara Üniversitesi öğrencileri ile ilkokulun öğrencileri, husumetli ailelerin kavgasının ortasında kaldı. Silahların da kullanıldığı kavgada yaralanan olmazken, etkinlik için toplanan öğrenciler ve üniversiteliler, kısa süreli panik yaşadı.

Olay, dün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Akören Mahallesi'nde bulunan Akören İlkokulu'nda meydana geldi. Marmara Üniversitesi öğrencileri, 'Bir çocuk bir umut' projesi kapsamında, ilçeye kırtasiye malzemeleri ile kitaplardan oluşan yardım kolileri getirdi. Minik öğrenciler de hafta sonu olmasına rağmen yardım kolilerine almak için okullarına geldi. İlkokula ulaşan üniversitelilerin yardım kolilerini otobüsten indirdiği sırada, aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Aile üyelerinin okul önündeki tartışması, kısa sürede büyüyerek, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavganın ortasında kalan üniversiteliler ile ilkokul öğrencileri, paniğe kapılıp, sınıflara koştu. Kavga sırasında, bazı öğrenci ve öğretmenlerin ağladığı görüldü.

ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLERİNE 'OYUNDU' DEDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Kavganın sona ermesinin ardından sınıflara giren öğrenciler, etkinliğin yapıldığı bahçeye yeniden çıkarıldı. Öğretmenler, husumetli iki ailenin kavgası için öğrencilerine, "Sadece oyun oynadılar. Ağabeyler gitti, bir şey olmadı. Sadece küçük bir oyundu, beraber oynadınız" dedi.

'Bir çocuk bir umut' projesi kapsamında ilçeye yardım getiren Marmara Üniversitesi öğrencileri ise ilk defa böyle bir olaya şahit olduklarını söyledi.



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