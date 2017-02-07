Suriyelilerin taşlı sopalı kavgası güvenlik kamerasında

ADANA'nın Kozan İlçesi'nde Suriyeli portakal işçileri, yevmiye yüzünden taşlı sopalı kavga etti. 2 kişinin yaralandığı kavga bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.İddiaya göre, portakal bahçesinde çalıştıktan sonra Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Sokak'ta bir araya gelen Suriyeliler, yevmiye yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların da korkuyla izlediği kavgaya olay yerine çağrılan polis ekipleri müdahale etti. Suriyeli grup dağılırken, kavgada yaralanan 2 Suriyeli ise ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan kavgayla ilgili soruşturma başlattı.