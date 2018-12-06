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Suriyelilerin otomobili devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

KONYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçip, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 Suriye uyruklu yaşamını yitirdi, 6 vatandaşı da yaralandı. Kaza, saat 08.30 sıralarında, Konya- Ereğli yolunun 20'nci kilometresinde...

Suriyelilerin otomobili devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
KONYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçip, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 Suriye uyruklu yaşamını yitirdi, 6 vatandaşı da yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, Konya- Ereğli yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Suriyeli Hüseyin Asker yönetimindeki 42 MA 1458 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Asker ile otomobildeki 7 vatandaşı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılardan Muhammed Ayer'in (31) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı 6 Suriyeli ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Muhammed Ayer'in cansız bedeni ise olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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