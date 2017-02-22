Suriyelilerin öldürdüğü gencin babası: Onlara yüreğimizi açtık, ciğerimizi yaktılar

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da işten dönerken yolunu kesen Suriyeli olduğu ileri sürülen 2 genç tarafından sırtından bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Yakup Kırlangıç'ın babası 43 yaşındaki Ahmet Kırlangıç, "Onlara evimizi, yüreğimizi açtık, ama ciğerimizi yaktılar" dedi.

Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Yeşilbağlar Mahallesi'nde oturan Yakup Kırlangıç, Keresteciler Sitesi'nde çalıştığı işyerinden dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Yakup Kırlangıç, sokakta sırtından bıçaklanmış olarak bulundu. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Kırlangıç, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yakup Kırlangıç'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, polis, olaya karıştığı ileri sürülen Suriyeli 2 genci yakalamak için çalışma başlattı.

Otopsisi tamamlanan Yakup Kırlangıç'ın cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gelen baba Ahmet Kırlangıç şunları söyledi:

"Oğlum mobilya imalathanesinde çalışıyordu, akşam eve dönerken 2 Suriyeli genç yolunu kesmiş. Cep telefonunu istemişler. O da vermek istemeyip, kaçmaya çalışınca arkasından yetişip sırtına bıçağı saplamışlar. Hastaneye kaldırıldı ama kan kaybından vefat etti. Biz Suriyelilere evimizi açtık. Misafir ettik, onlara yüreğimizi açtık. Ama onlar bizim ciğerimizi yaktı."

Yakınlarının cenazesini teslim aldığı Yakup Kırlangıç, toprağa verildi. Polis şüpheli 2 Suriyeli genci yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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