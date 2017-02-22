Suriyelilerin öldürdüğü gencin babası: Onlara yüreğimizi açtık, ciğerimizi yaktılar (2)

KATİL ZANLISI BELİRLENDİ
Adana polisi, sırtından bıçaklanarak öldürülen Yakup Kırlangıç'ın katil zanlısı olarak belirlediği Suriyeli 27 yaşındaki İmad Hamidi'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, adı açıklanmayan bir Suriyeli'yi daha arıyor.
KATİL ZANLISI BELİRLENDİ Adana polisi, sırtından bıçaklanarak öldürülen Yakup Kırlangıç'ın katil zanlısı olarak belirlediği Suriyeli 27 yaşındaki İmad Hamidi'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, adı açıklanmayan bir Suriyeli'yi...
22 Şubat 2017 Çarşamba 14:00
KATİL ZANLISI BELİRLENDİ
Adana polisi, sırtından bıçaklanarak öldürülen Yakup Kırlangıç'ın katil zanlısı olarak belirlediği Suriyeli 27 yaşındaki İmad Hamidi'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, adı açıklanmayan bir Suriyeli'yi daha arıyor.
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