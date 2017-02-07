Suriyelilerin bakkal görünümlü ruhsatsız diş kliniğine baskın

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Suriyelilerin ruhsatsız açtığı bakkal görünümlü diş kiliniğine polis, zabıta ve Sağlık Müdürlüğü görevlileri baskın yaptı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Vatan Mahallesi'nde 2 yıl önce Suriyeli'ler tarafından bakkalın arka bölümüne açılan diş kliniğinin ve muayenehanenin ruhsatsız olduğunu tespit etti. Yapılan tespit üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, diş kliniğine Sağlık Müdürlüğü ve polislerle birlikte baskın yaptı.

Aynı sokakta bir başka deponun da arka kısmının benzer şekilde dizayn edildiği ve ruhsatsız olarak diş tedavisi yapıldığı saptandı.

Ruhsatsız ve steril olmayan her iki yerde çalışan 3 kişinin ifadesi polis tarafından alındı. Suriyelilerin 40 lira karşılığında muayene edildiği saptanan diş kliniğini işleten Suriye uyruklu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. Bakkalın bir bölümüne açılan diş kliniğine tedavi için gelen Suriyeliler ise polis ve zabıta ekipleri tarafından geri çevrildi.

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