Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Darbe girişiminden yargılanan binbaşı, Aksakallı ve Tatan'dan şikayetçi oldu
Darbe girişimi davasında şok ifadeler
Dış piyasalardaki gelişmelerle dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde
Dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde

Suriyelilerin bakkal görünümlü ruhsatsız diş kliniğine baskın

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Suriyelilerin ruhsatsız açtığı bakkal görünümlü diş kiliniğine polis, zabıta ve Sağlık Müdürlüğü görevlileri baskın yaptı. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Vatan Mahallesi'nde...

Suriyelilerin bakkal görünümlü ruhsatsız diş kliniğine baskın

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Suriyelilerin ruhsatsız açtığı bakkal görünümlü diş kiliniğine polis, zabıta ve Sağlık Müdürlüğü görevlileri baskın yaptı.
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Vatan Mahallesi'nde 2 yıl önce Suriyeli'ler tarafından bakkalın arka bölümüne açılan diş kliniğinin ve muayenehanenin ruhsatsız olduğunu tespit etti. Yapılan tespit üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, diş kliniğine Sağlık Müdürlüğü ve polislerle birlikte baskın yaptı.
Aynı sokakta bir başka deponun da arka kısmının benzer şekilde dizayn edildiği ve ruhsatsız olarak diş tedavisi yapıldığı saptandı. 
Ruhsatsız ve steril olmayan her iki yerde çalışan 3 kişinin ifadesi polis tarafından alındı. Suriyelilerin 40 lira karşılığında muayene edildiği saptanan diş kliniğini işleten Suriye uyruklu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. Bakkalın bir bölümüne açılan diş kliniğine tedavi için gelen Suriyeliler ise polis ve zabıta ekipleri tarafından geri çevrildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.