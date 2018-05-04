Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Cumhurbaşkanlığı için CHP'nin adayı Muharrem...
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Baykal memleketinden aday adayı
Baykal memleketinden aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...

Suriyelilere sahte belge düzenleyen şüpheliye tutuklama

MANİSA'da, Suriyeli mültecilere sahte kimlik ve ikametgah belgesi düzenlediği iddia edilen İ.B. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Üç Suriyeli mültecinin İl Göç İdaresi'ne sundukları ikametgah...

Suriyelilere sahte belge düzenleyen şüpheliye tutuklama
MANİSA'da, Suriyeli mültecilere sahte kimlik ve ikametgah belgesi düzenlediği iddia edilen İ.B. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Üç Suriyeli mültecinin İl Göç İdaresi'ne sundukları ikametgah belgesinden şüphelenen görevliler, durumu polise bildirdi. Araştırma başlatan polis ekipleri, üç Suriyeli mülteciyi Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde kaldıkları evlerde gözaltına aldı. Gözaltına alınan mülteciler, emniyette verdiği ifadelerinde sahte olduğu ortaya çıkan ikametgah belgesini Kırkağaç ilçesinde yaşayan İ.B.'den aldıklarını söyledi. Harekete geçen polis, İ.B.'yi dün evinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan İ.B., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. İ.B.'nin evinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız av tüfeği ile kurusıkı tabanca, çok sayıda sahte kimlik ve ikametgah belgesi, sahte belgelerin hazırlandığı sahte mühürlerin ele geçirildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314