Suriyeliler ile Türk vatandaşlarının kavgası kamerada

KONYA'da bir kafeye baskına gittikleri iddia edilen Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kafeye baskına gittikleri iddia edilen yaklaşık 10 kişilik Suriyeli bir grup ile Türk vatandaşları arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyeyerek yola taştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavgaya hemen müdahele etti. Kalabalık grup güçlükle ayrıldı. Kavgada 1 kişi dövülerek yaralandı. Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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