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Suriyeliler, Afganlılar'ın evine bıçak ve tornavidalarla saldırdı: 1'i ağır 10 yaralı

KONYA'da Suriyeli bir grup, ellerinde bıçak ve tornavidalarla Afganistanlı kişilerin kaldığı eve saldırdı. Saldırıda 1'i ağır 10 Afgan yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Olay, saat 02.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran...

Suriyeliler, Afganlılar'ın evine bıçak ve tornavidalarla saldırdı: 1'i ağır 10 yaralı
KONYA'da Suriyeli bir grup, ellerinde bıçak ve tornavidalarla Afganistanlı kişilerin kaldığı eve saldırdı. Saldırıda 1'i ağır 10 Afgan yaralanarak hastanelere kaldırıldı.
Olay, saat 02.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Furkan Dede Caddesi girişinde meydana geldi. Bir apartmanın 1'nci katında yaklaşık 20 kişilik Afganlı'nın oturduğu ev, kimlikleri henüz belirlenemeyen Suriyeli bir grup tarafından basıldı. Ellerinde bıçak ve tonnavida bulunan grup, Afganlılar'a saldırdı. Saldırıda 10 Afgan bıçaklanarak ve dövülerek yaralanırken, saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçakla göğsünden yaralanan bir Afgan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada bina merdivenlerinde bıçak ve tornavida bulundu. Ayrıca para ve bazı değerli eşyalarının da gasp edilğini ileri süren yaralıların verdikleri eşgaller doğrultusunda polisin çevredeki çalışmaları sürüyor. 

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