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Suriyeli sığınmacıya ‘taciz’ suçlaması

TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy İlçesi’nde E.Ş. isimli kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Muhammed Elsultan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çerkezköy’de oturan...

Suriyeli sığınmacıya ‘taciz’ suçlaması
TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy İlçesi’nde E.Ş. isimli kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Muhammed Elsultan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çerkezköy’de oturan E.Ş. isimli kadın, fabrikalar mevkiinde tacize uğradığını ifade ederek polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri verilen eşgalin ardından Suriye uyruklu olduğu belirlenen şüpheli Muhammed Elsultan’ı Fevzipaşa Mahallesi’nde yakalayıp gözaltına aldı. İşlemleri için Gazi Polis Merkezi’ne götüren Suriyeli sığınmacının Çanakkale, Şanlıurfa, Uşak, Diyarbakır ve Balıkesir’de farklı suçlara ilişkin kaydının olduğu belirlendi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen  Muhammed Elsultan, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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