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Suriyeli sığınmacı ailenin 3 çocuğu evde çıkan yangında öldü

MUĞLA'nın Kavaklıdere İlçesi'nde, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede odun sobasından çıkan yangında dumandan zehirlenen Suriyeli sığınmacı 3 çocuk, yaşamlarını yitirdi. Ortaköy Mahallesi'nin Karanlıdere Mevkii'nde...

Suriyeli sığınmacı ailenin 3 çocuğu evde çıkan yangında öldü
MUĞLA'nın Kavaklıdere İlçesi'nde, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede odun sobasından çıkan yangında dumandan zehirlenen Suriyeli sığınmacı 3 çocuk, yaşamlarını yitirdi.
Ortaköy Mahallesi'nin Karanlıdere Mevkii'nde bulunan 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yaşayan Suriyeli sığınmacı İman Bazzara, sabah 2 çocuğunu okula gönderdikten sonra, evde uyuyan diğer 3 çocuğuna süt almak için yakındaki bir çiftliğe gitti. Çocukların evde yalnız kaldığı o anlarda, saat 09.00 sıralarında, odun sobasından sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Evden yükselen dumanları görenler, yangını, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ancak dumandan zehirlenen 8 yaşındaki Merva Azizi, 5 yaşındaki Abbdurrezzak Azizi ve 3 yaşındaki Farah Azizi'nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocukların cesetleri, Kavaklıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocukların annesi İman Bazzara, ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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