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Suriyeli sevgilisiyle kocasını öldüren kadın tutuklandı (2)

3 AY ÖNCE EV VE ZİYNET EŞYASI KARŞILIĞNIDA EVLENMİŞ Antalya'nın Serik ilçesinde öldürülen Mustafa Şen'in, cinayet zanlısı olarak ilişkisi olduğu belirtilen Suriyeli E.A ile birlikte gözaltına alınan eşi Sıdıka Şen ile yaklaşık...

Suriyeli sevgilisiyle kocasını öldüren kadın tutuklandı (2)

3 AY ÖNCE EV VE ZİYNET EŞYASI KARŞILIĞNIDA EVLENMİŞ
Antalya'nın Serik ilçesinde öldürülen Mustafa Şen'in, cinayet zanlısı olarak ilişkisi olduğu belirtilen Suriyeli E.A ile birlikte gözaltına alınan eşi Sıdıka Şen ile yaklaşık 3 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Sıdıka Şen'in Mustafa Şen ile ev ve bir miktar ziynet eşyası alması karşılığında evliliği kabul ettiği öne sürüldü. Mustafa Şen'in yaklaşık 350 bin TL'ye oturdukları evi ve bunun yanı sıra bilezik, altın zincir, yüzük, küpe ve kolye aldığı kaydedildi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

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