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Suriyeli servis şoförüne, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan 30 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de Suriye uyruklu servis şoförü Ahmad Abdulrahman Sarraj (59), Suriyeli F.Z.E. (14) adlı kız çocuğuna minibüste cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada toplam 30 yıl hapis cezasına...

Suriyeli servis şoförüne, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan 30 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de Suriye uyruklu servis şoförü Ahmad Abdulrahman Sarraj (59), Suriyeli F.Z.E. (14) adlı kız çocuğuna minibüste cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl 4 Aralık'ta meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti; Kuran kursuna öğrenci taşıyan servis şoförü Ahmad Abdulrahman Sarraj, kurs bitiminde evine dönmek için bindiği minibüste diğer öğrencilerin inmesiyle yalnız kalan F.Z.E.'ye, cinsel istismarda bulundu. Sarraj, küçük kızı, "Ailene söylersen, seni bıçaklar, keserim" diyerek, tehdit etti. Ancak F.Z.E. yaşadıklarını ailesine anlattı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Sarraj, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada bugün karar verildi. Duruşmada tutuklu sanık Sarraj ile Suriyeli F.Z.E. ve taraf avukatları hazır bulundu.  Pedagog ve tercüman eşliğinde ifadesi alınan F.Z.E., Sarraj'ı eliyle göstererek, şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık Sarraj ise suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.
Mahkeme, Ahmad Abdulrahman Sarraj'a 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezası verdi.

 

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