Suriyeli sahte doktor gözaltına alındı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, kendisini 'doktor' olarak tanıtarak hasta muayenesi yapan Suriyeli eczacı kalfası 32 yaşındaki Muhammed Sıddık A. gözaltına alındı.

İnegöl’ün Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki bir evde çevresindeki kendisini 'doktor' olarak tanıtıp muayenehanesine götürerek tedavi uyguladığı ihbarını alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılıktan alınan arama kararı ile eve baskın düzenledi.

Doktor muayenehanesi haline getirilmiş evde bulunan sahte doktor Muhammed Sıddık A. yakalandı. Evin içerisinde bulunan sedye, ilaçlar, serum, iğne, eldivenler, doktor önlüğü gibi malzemelere de ele konuldu.

Polis tarafından ifadesi alınan Muhammed Sıddık A.’nın Suriye’de eczacı kalfası olarak çalıştığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Muhammed Sıddık A. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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