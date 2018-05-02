Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı
Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı

Suriyeli PYD/YPG sanığına 7,5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, terör örgütü PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan, Suriye uyruklu Hamid Feysal el Dehami’ye (22), ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi. Kayseri 2’nci...

Suriyeli PYD/YPG sanığına 7,5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, terör örgütü PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan, Suriye uyruklu Hamid Feysal el Dehami’ye (22), ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi.
Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık Hamid Feysal el Dehami ve avukatı hazır bulundu. İfadesi tercüman eşliğinde Arapça alınan Suriyeli Dehami, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, beraatini istedi. Evli ve 2 çocuk sahibi olduğunu belirten Dehami, “Suriye’nin Haseke ilinde ikamet ediyordum. YPG’nin zulmünden kaçarak, yasa dışı yollarla Kayseri’nin Develi ilçesine geldim. Örgüt üyesi değilim” dedi.
Suriye'nin Rakka kentinde, terör örgütü YPG'den silahlı eğitim aldığına, örgüte katılması için kendisine 30 bin Suriye parası verildiğine dair emniyetteki ifadesini reddeden Dehami, “2016 yılında, 3 hafta kadar PYD saflarında yer aldım. 40 kişilik ekiptik. Kilolarımdan dolayı mutfakta çalışıyordum. Önceki ifadelerimde söylediğim gibi örgütsel eğitim almadım. Tercüman hatasından kaynaklandığını düşünüyorum. Kaçak yollarla Türkiye’ye geldim. YPG’den kaçtım, suçsuzum” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, Suriye uyruklu Hamid Feysal el Dehami’yi 'PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314