Suriyeli polislerin araçları da gönderildi

Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS, () - SURİYE'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Rai bölgesine, Türkiye'de eğitim gördükten sonra dün geçiş yapan polislerin kullanacağı araçlar da bugün gönderildi.

Suriye Geçici Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti iş birliği ile Türkiye'de eğitilen Suriyeli polisler, eğitimleri tamamladı ve dün Kilis'ten ülkelerine geçiş yaptı. DEAŞ'tan temizlenen Rai bölgesi ile Azez kentinde görev alacak polislerin geçişinin ardından, bugün de bu polislerin kullanacağı araçların TIR'larla Suriye’ye gönderilmesine başlandı.

Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye gönderilen polis araçlarının üzerinde Arapça ve Türkçe 'Polis' yazılı olduğu görüldü.



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