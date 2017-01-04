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Suriyeli minare ustasının 30 bin lirasının gasp edildiği iddiası

KONYA'da minare ustası Suriyeli Halid Dabul'un 30 bin lirasını gasp ettiği iddiasıyla 3’ü Suriyeli 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest...

Suriyeli minare ustasının 30 bin lirasının gasp edildiği iddiası
KONYA'da minare ustası Suriyeli Halid Dabul'un 30 bin lirasını gasp ettiği iddiasıyla 3’ü Suriyeli 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
Olay, geçen 31 Aralık günü saat 05.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Mehmet Vehbi Mahallesi Ahmet Özcan Caddesi'nda bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Ali M., yanında kaldığı minare ustası arkadaşı Halid Dabul'u arkadaşlarının arabasının çalışmadığını söyleyip evden dışarıya çağırdı. Bu sırada dışarıda bekleyen Suriyeli Hamza M. (33), İbrahim El A. (19) ve Yunus Emre D. (22) iddiaya göre Dabul'u silah zoruyla otomobile bindirdi. Ardından Ali M. ve Hamza M. eve geri dönerek Dabul'un dolaba sakladığı 30 bin lirayı aldı. Daha sonra Dabul'u otomobilden indiren şüpheliler kaçtı. 
Yaşanan olayın ardından polisi arayan Dabul, silah zoruyla gasp edildiğini ileri sürdü. Çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobilin kiralık olduğu ve Kayseri istikametine gittiğini belirledi. Otomobili GPS sistemiyle takip eden polis, Kayseri Organize Sanayi bölgesinde şüphelileri parayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. 
Konya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alınan şüphelilerden Hamza M., Dabul’un kendisine borcu olduğunu öne sürerek arkadaşlarıyla gelip bu parayı aldığını iddia etti. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamza M., İbrahim El A., Yunus Emre D. ve Ali M. adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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