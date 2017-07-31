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Suriyeli'lerin motosiklette korkutan yolculuğu

Murat KİBRİTOĞLU/ ADANA, () - ADANA'da 2'si kadın 4 Suriyeli'nin selesine zorla sığdıkları elektrikli bisiklette sırtlarına da 2 yaşlarında bir çocuğu alarak trafikte ilerlemesi, görenleri şoke etti. Kent merkezindeki trafiğin en yoğun...

Suriyeli'lerin motosiklette korkutan yolculuğu

Murat KİBRİTOĞLU/ ADANA, () - ADANA'da 2'si kadın 4 Suriyeli'nin selesine zorla sığdıkları elektrikli bisiklette sırtlarına da 2 yaşlarında bir çocuğu alarak trafikte ilerlemesi, görenleri şoke etti.
Kent merkezindeki trafiğin en yoğun olduğu Atatürk Caddesi'nde, araçların içinde dengesini sağlamaya çalışarak ilerleyen motosikletteki Suriyeli'leri görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Bisiklete binen 2'si kadın 4 Suriyeli kendi canlarını hiçe sayarken, arkada oturan Suriyeli erkeğin sırtında küçük bir çocuğun da bulunması görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bir süre bu şekilde trafikte ilerleyen Suriyeli'ler, daha sonra ara sokağa dönerek gözden kayboldu.

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