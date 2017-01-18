Suriyeli kuyumcunun altınlarını çalmak isteyen Suriyeli, tutuklandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()– BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde, Suriye uyruklu kuyumcu Bashir Refaei'nin içinde 1,5 kilogram altın bulunan çantasını alıp kaçınca, mahalledeki gençler tarafından yakalanan Suriyeli Shafik Meshmeshtin, tutuklandı.

İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi'nde kuyumculuk yapan 56 yaşındaki Bashir Refaei, pazar günü akşam saatlerinde işyerini kapattıktan sonra, yaklaşık 40 bin dolar değerindeki 1.5 kilo altını, güvenlik nedeniyle kasaya bırakmayıp, çantayla evine götürmek üzere yola çıktı. İddiaya göre Refaei'yi takip eden 2 kişi, Doruk Sokak'ta önünü keserek, elindeki altınların bulunduğu çantayı alıp kaçtı. Olayı gören mahalledeki gençler, peşinden koştukları şüphelilerden Shafik Meshmeshtin'i altın çantası ile yakaladı. Gençler Suriyeli olan Meshmeshtin'i önce dövdü, sonra bir otomobile kilitleyerek polislere teslim etti.

Altınları kendisine teslim edilen Bashir Refaei rahat bir nefes alırken, hırsızlık suçundan adliyeye çıkartılan Shafik Meshmeshtin ise tutuklanarak cezaevine kondu. Polis, olaya karışan ve kaçan ikinci zanlıyı arıyor.

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