Suriyeli koca, eşini sopayla döverek öldürdü

KONYA'da Suriye uyruklu Mahmud El Hüseyin (32), dini nikahlı eşi Halidiye El Hamit'i (29), 4 yaşındaki çocuklarının gözü önünde sopayla döverek öldürdü.Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. Evde, Mahmud El Hüseyin ile eşi Halidiye El Hamit arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin, çocuklarının gözü önünde eşine sopayla vurmaya başladı. Bir süre sonra Halidiye El Hamit, hareketsiz kaldı. Mahmud El Hüseyin, eşinin baygınlık geçirdiğini düşündü. Aradan 2 saat geçmesine karşın eşi kendisine gelmeyince, Hüseyin komşularından yardım isteyip, sağlık ekiplerine haber verilmesini istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Halidiye El Hamit'in öldüğü saptandı. Genç kadının cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Mahmud El Hüseyin ise polis merkezine götürüldü.