Suriyeli katil zanlısı, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da 17 yaşındaki Yakup Kırlangıç'ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan Suriyeli 27 yaşındaki İmad Hamidi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken İzmir'de bindiği botta yakalandı.

Merkez Yüreğir İlçesi'nin Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde çalışan Yakup Kırlangıç, 21 Şubat'ta sırtından bıçaklanmış olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Kırlangıç'ın ölümünü araştıran polis, cinayetin bıçaklı gasp girişimi sırasında meydana gelen kavga olduğunu belirledi. Yakup Kırlangıç'ın ölümüyle ilgili katil zanlısı olduğu ileri sürülen Suriyeli İmad Hamidi ile 2 akrabası ve ölen gencin 6 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ev hapsi ile serbest bırakılan İmad Hamidi'nin tutuklanmadığını öğrenen Kırlangıç'ın yakınları zanlının evine saldırdı. Çıkan olaylarda 3'ü Suriyeli 4 kişi yaralandı.

Polis ekipleri, olaylara karışanları yakalamak için çalışmasını sürdürürken, adli kontrol şartını ihlal eden İmad Hamidi'nin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. İmad Hamidi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis ekipleri Hamidi'yi yeniden yakalamak için harekete geçerken Adana'dan kaçtığı ortaya çıktı.

Cinayet Bürosu ekipleri, İzmir'in Foça İlçesi'nde insan kaçakçıları ile temasa geçen İmad Hamidi'nin botla Yunanistan'a geçmeye çalıştığını saptadı. İzmir'e giden ekipler, İmad Hamidi'yi gece yarısı bota binmek isterken yakaladı.

İzmir'den Adana'ya getirilen ve zırhı araçla havaalanından çıkartılan Hamidi, sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI