Son Dakika
Suriyeli kardeşler, 'savcı' yalanıyla dolandırdı
ANTALYA'da, telefonla arayıp, kendilerini savcı olarak tanıttıkları yaşlı 2 kadının, arama yapma bahanesiyle girdikleri evlerinden toplam 52 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan Suriyeli 2 kardeş, polis tarafından yakalandı. Sorgularının...
GÜVENLİK 26.09.2019, 16:21
ANTALYA'da, telefonla arayıp, kendilerini savcı olarak tanıttıkları yaşlı 2 kadının, arama yapma bahanesiyle girdikleri evlerinden toplam 52 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan Suriyeli 2 kardeş, polis tarafından yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kardeşlerin, ziynet eşyalarının bir kısmını satarak aldıkları motosiklete el konuldu.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne şikayetçi olan S.N.(89) ve E.İ.(82) adlı kadınlar kendilerini telefonla arayıp, 'savcı' olarak tanıtan kişinin, terör örgütüne yardım ettikleri gerekçesiyle evlerinde arama yapacaklarını söylediğini, gözaltına alınma korkusuyla aramaya izin verdiklerini ancak toplam 52 bin lira değerinde ziynet eşyalarının çalındığını bildirdi.
Hemen harekete geçen polis ekipleri, kimliklerini belirlediği Suriyeli kardeşler M.H.O. ve Y.H.O.'yu gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 kadına ait ziynet eşyalarının bir kısmı ele geçirildi. Kardeşlerin, ziynet eşyalarının bir bölümünü satıp, motosiklet aldıkları belirlendi. Motosiklete el koyan polis, bulunan ziynet eşyalarını kadınlara teslim etti. 2 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne şikayetçi olan S.N.(89) ve E.İ.(82) adlı kadınlar kendilerini telefonla arayıp, 'savcı' olarak tanıtan kişinin, terör örgütüne yardım ettikleri gerekçesiyle evlerinde arama yapacaklarını söylediğini, gözaltına alınma korkusuyla aramaya izin verdiklerini ancak toplam 52 bin lira değerinde ziynet eşyalarının çalındığını bildirdi.
Hemen harekete geçen polis ekipleri, kimliklerini belirlediği Suriyeli kardeşler M.H.O. ve Y.H.O.'yu gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 kadına ait ziynet eşyalarının bir kısmı ele geçirildi. Kardeşlerin, ziynet eşyalarının bir bölümünü satıp, motosiklet aldıkları belirlendi. Motosiklete el koyan polis, bulunan ziynet eşyalarını kadınlara teslim etti. 2 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
|İmsak
|05:24
|Güneş
|06:49
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:02
|Yatsı
|20:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Atletico Madrid
|6
|13
|3. Athletic Bilbao
|6
|12
|4. Granada
|6
|11
|5. Barcelona
|6
|10
|6. Real Sociedad
|5
|10
|7. Sevilla
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|6
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|6
|2