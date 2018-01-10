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Suriyeli kadınların başına demir çubukla vurup, bileziklerini çaldı

ADANA'da, arkadaşının eşi Safa Elsiteyf (25) ve annesi Fatma Rezzieh'i (54) başlarına demir çubukla vurup yaraladıktan sonra bileziklerini çaldığı iddia edilen Suriyeli Mahmut Elbebi (22) gözaltına alındı. Olay, merkez Seyhan ilçesi...

Suriyeli kadınların başına demir çubukla vurup, bileziklerini çaldı
ADANA'da, arkadaşının eşi Safa Elsiteyf (25) ve annesi Fatma Rezzieh'i (54) başlarına demir çubukla vurup yaraladıktan sonra bileziklerini çaldığı iddia edilen Suriyeli Mahmut Elbebi (22) gözaltına alındı.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan kaçıp Adana'ya gelen Mahmut Elbebi, evlenmek için gerekli parayı bulamadı. İddiaya göre Elbebi, arkadaşının eşi  ve annesinin bileziklerini çalma planı yaptı. Fatma Rezzıeh ile Safa Elsiteyf'in birlikte yaşadığı eve gelerek kapıyı açan kadınların başına demir çubukla vurdu. Yere düşen kadınların kolundaki bilezikleri alan Elbebi kaçarak uzaklaştı. Kanlar içerisinde kalan Suriyeliler ise komşularından yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadınları Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polisler de saldırganı kısa sürede yakaladı. 'Yağmaya teşebbüs ve kasten adam yaralama' suçlarından işlem yapılan işlem yapılan Elbebi'nin, "Evlenmek istiyordum, param yoktu. Param olmadığı için bilezikleri çalmaya karar verdim, karşı koyunca kadınları yaraladım, pişmanım" diye ifade verdiği öğrenildi. Zanlının polis merkezindeki sorgusu sürüyor.

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