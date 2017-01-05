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Suriyeli kaçakları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 25 yaralı

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY'da, sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve içinde Suriyeli kaçakların bulunduğu minibüs, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Sabaha karşı...

Suriyeli kaçakları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 25 yaralı

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY'da, sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve içinde Suriyeli kaçakların bulunduğu minibüs, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Sabaha karşı meydana gelen olayda, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 31 ATZ 24 plakalı minibüs, Altınözü kavşağında devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulmak istendi. Araç sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak Narlıca Mahallesi'nin ara sokaklarına doğru kaçmaya başladı. Polisin takibi sürerken, araç çevre yoluna çıkarak Reyhanlı ilçesi yönüne devam etti. Bu sırada çevre yolundaki üst geçit bölgesinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kazada, araçta bulunan ve sınırdan kaçak olarak ülkeye girdikleri belirlenen 1 kadın hayatını kaybederken, çoğunluğu çocuk 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kazadan sonra karanlıktan yararlanarak kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatılırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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