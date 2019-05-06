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Suriyeli kaçak göçmenler gümrüğe takıldı

MERSİN'in Silifke ilçesinde, TIR dorsesi içinde KKTC üzerinden Avrupa ülkelerine götürülmek vaadiyle kandırılan 62 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. TIR sürücüsü gözaltına alındı. İzmir Gümrüğü'nden mühürlü Hüseyin T.’nin...

Suriyeli kaçak göçmenler gümrüğe takıldı
MERSİN'in Silifke ilçesinde, TIR dorsesi içinde KKTC üzerinden Avrupa ülkelerine götürülmek vaadiyle kandırılan 62 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. TIR sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir Gümrüğü'nden mühürlü Hüseyin T.’nin kullandığı TIR, Silifke ilçesindeki Taşucu Gümrük Kapısı’ndan giriş yaptı. Gümrük Müdürlüğü ekipler, feribotla KKTC’ye gitmek için gümrüklü alana gelen TIR'ı incelemeye aldı. Masa sandalye yüklü olduğu beyan edilen TIR'ın dorsesi açıldığında ise Suriye uyruklu 62 kaçak göçmen ile karşılaşıldı.
Suriyeli kaçak göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilirken, TIR şoförü Hüseyin T. gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin KKTC üzerinden yasa dışı yollardan Avrupa'ya  gitme vaadiyle kandırıldığı belirlendi.

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