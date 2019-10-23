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Suriyeli işçileri taşıyan minibüs takla attı: 14 yaralı
NİĞDE’de, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, 4’ü ağır 14 işçi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Çamardı yolu Ovacık Mahallesi yakınlarında...
GÜVENLİK 23.10.2019, 19:45
NİĞDE’de, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, 4’ü ağır 14 işçi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Çamardı yolu Ovacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan, 01 MA 3159 plakalı minibüsün seyir halindeyken sağ arka lastiği patladı. Minibüsün ismi açıklanmayan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada 14 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Çamardı yolu Ovacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan, 01 MA 3159 plakalı minibüsün seyir halindeyken sağ arka lastiği patladı. Minibüsün ismi açıklanmayan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada 14 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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